Mustafa Destici'den Özgür Özel'e 'hayırlı olsun' ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider anayasa, sokak hayvanlarının 'uyutulması' ve gündeme ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret, bugün saat 12.30 sıralarında CHP Genel Merkezi'nde başladı. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından iki lider ortak basın açıklaması yapması yaptı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

İlk olarak konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Destici ve heyeti hayırlı olsun ziyaretine geldi. 1 saatlik görüşmememizde Türkiye gündemini, seçimleri değerlendirdik.

Bizim açımızdan olumlu bir görüşme oldu. Büyük Birlik Partisi, bu seçimde çok sayıda belediye kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum"

Özgür Özel, iktidarın sokak hayvanları hakkında hazırlığını sürdürdüğü düzenlemeye ilişkin "31 Mart tarihinden itibaren yapılacak çalışmalara zemişn hazırlamak üzere veterinerlerle bir araya geldik. Taleplerimizi ilettik. Elbette hep birlikte çalışacağız.

Uyutma, saldırgan olan hayvanlar için son tedbir olarak önerilen yöntemdir. Bu sorun Türkiye'de iki başlıdır. Bu meselenin maalesef sınıfsal bir mesele olmasından çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz."

Destici ise şunları söyledi:

"Daha önce bu ziyareti yapmayı planladık. Ama olmadı.Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun diyorum ve yönetimine de.

Bu devletin varlığı ülkenin birliği beraberliği tartışma konusu değildir. Demokratik bir anayasa yapılacaksa bunun şartlarından biri demokratik siyasettir. Hazine yardımının tamamen kaldırılmasını teklif ediyoruz. Milletimize de bu konuda örnek olalım istiyoruz.

CHP ile Türkiye’nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hem fikiriz. Bu görüşme çok faydalı oldu. Meclis'te diyalog halindeydik. Kendisine ve yönetimine hayırlı olsun diyorum ve tebrik ediyorum.

SOKAK HAYVANLARININ 'UYUTULMASI'

Seçim beyannamemizde sokak hayvanlarını çözeceğimizi söyledik. Bütün imkanlar devreye sokulmalıdır. Bize teslim edilen belediyelerde 1 ay içerisinde bu işe başlayacağız. Şu anda köpekler toplanıyor. Barınak imkanı olan yerlerde barınaklara, saldırgan olanların ise uyutulması için çalışmalar yapılacak. Her gün bir saldırgan köpek vakası duyuyoruz. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bu yasa teklifini desteklediğimi ifade ediyorum. İktidarıyla muhalefetiyle çözümü birlikte bulmamız lazım."

Öte yandan Özgür Özel'in Cuma günü (yarın) Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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Yerel seçimlerin ardından siyasi parti turu başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi partiye ziyaret etmişti.

Destici ise 15 Mayıs'ta Sivas Belediyesinin tarihi jandarma binasında düzenlediği basın toplantısında, Özgür Özel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunacaklarını söylemişti.

Ziyaretin nedenine ilişkin Destici, "Nasıl İYİ Parti'ye hayırlı olsuna gitmişsek CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey'e de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceğiz” dedi. Emniyetteki krize ilişkin de konuşan Destici, "Cumhurbaşkanımızın, hükümet üyelerimizin, hatta eski bakanlarımızın ve çok önemli bürokratlarımızın hedef alındığı bir süreç olduğu gözüküyor" demişti.