Mustafa Destici, Hayvanları Koruma Kanunu'nu hedef aldı: Mama lobilerinin faaliyetleriyle yasalaştı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu hedef alarak bazı maddelerin 'mama lobileri' sayesinde çıkarıldığını öne sürdü. Destici, yeni bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son olarak 2021'de değiştirilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu hedef aldı. Destici, söz konusu yasanın 'mama lobilerinin faaliyetleri' sonucu çıktığını söyledi.

Sakarya'da BBP'nin kazandığı Erenler Belediyesi'ni ziyaret eden Destici, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Destici şunları söyledi:

"Önceliğimiz barınaklardır, kısırlaştırmadır. Bunları yapıyoruz ama yine elbette ki hastalıklı olanlar, aşırı saldırgan olanlar yine belediyelerimizin veterinerleri gözetiminde onlarla ilgili de gerekli tedavi ve diğer işlemler de yapılmaktadır. Biz sözümüzü verdik ve bizde olan belediyeleri sokak köpeklerinden temizleyeceğiz ve vatandaşlarımızı bu anlamda da huzura erdireceğiz."

Mevcut kanunu eleştiren ve yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu öne süren Destici, "Daha önce yapılan, maalesef hayvan hakları diye meclisten geçirilen kanunun belli maddeleri maalesef mama lobilerinin yaptığı faaliyetlerle yasalaştığını bugün daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla da yeni bir yasal düzenlemeye bu konuda da ihtiyaç olduğunu söylüyorum" dedi.