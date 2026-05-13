Mustafa Destici ile Ahmet Türk arasında 'Kürdistan' tartışması: Cevap verilecek biri değil

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Partili Ahmet Türk'ü hedef aldı.

Bir sosyal medya hesabının Ahmet Türk'ün Amedspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla ilgili “Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig’e çıktı. Başarılar dilerim" sözlerini yazdığı paylaşımı alıntılayan Destici, "Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin" sözleriyle Ahmet Türk'ü hedef aldı.

Destici'nin tepkisiyle ilgili İlke TV'ye konuşan Türk, "Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil" ifadelerini kullandı.

Türk özetle şu ifadeleri kullandı:

"Burada Süryani'si, Ermeni'si var, Arap'ı var birçok halk var. Bunların hepsi Kürdistani halklardır. Amedspor Türkiye takımıdır ama sonuçta bir Kürdistani ruh var. İnsanlar şarkılar, Kürtçe söylemler ve Kürtçe hitaplarla bunu gösterdi. Bu bir halkın dilinin ve kültürünün spora yansımasıdır."

OKTAY SARAL DA HEDEF ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Ahmet Türk'ü aynı sözleri nedeniyle hedef almıştı. Saral, "Bu topraklarda 'Kürdistan' diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır... Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!" demişti.