Mustafa Destici, kredi kartı limitine vergi getirilmesine karşı çıkan yurttaşları hedef aldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kredi kartı limitlerine getirilen vergilere ilişkin konuştu.

Vergiye tepki gösterenleri hedef alan Destici, "Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, DEM'lenmeye devam etsin” ifadelerini kullandı.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Kredi kartında 100 bin lira limiti bulunanlardan alınacak 750 liralık verginin savunma sanayi için harcanacağını söyleyen Destici, vergilere tepki gösterenleri hedef aldı.

Destici şunları söyledi:

“Savunma Sanayii'ne destek vermezsen sonun Suriye gibi olur, Irak gibi olur, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, sen 750 lira vermişsin çok mu? Bunlar milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyor. Atatürk ve laiklik adının arkasına sığınıp devlet, vatan ve din düşmanlığı yapıyorlar. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, DEM'lenmeye devam etsin”