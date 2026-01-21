Mustafa Destici: Süleyman Şah Türbesi asli defin yerine geciktirilmeden götürülmeli

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce yeri değiştirilen Süleyman Şah Türbesi'nin Ceber Kalesi'ne götürülmesi gerektiğini ifade etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süleyman Şah Türbesi asli defin yeri olan Ceber Kalesine geciktirilmeden götürülmeli ve ecdada karşı sorumluluk yerine getirilmelidir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

IŞİD'in 2015'te bölgeyi ele geçirmesinden sonra yapılan operasyonla Süleyman Şah Türbesi ve içindekiler sınırdaki Eşme Köyü içindeki yeni yerine nakledilmişti. Yakın zamanda El Nusra'dan kopan Heyet Tahrir el Şam'ın lideri Ahmed Şara'ya (Colani) bağlı silahlı güçler türbenin asıl bulunduğu Ceber Kalesi'ni ele geçirmişti.