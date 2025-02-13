Mustafa Erdem kimdir? CHP Milletvekili Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatı
Mustafa Erdem kimdir sorusu CHP Milletvekili Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatı!
Mustafa Erdem kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Mustafa Erdem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatı!
MUSTAFA ERDEM KİMDİR?
Mustafa Erdem, 1963 yılında Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy’de doğdu. İlkokulu Güçlüköy’de, ortaokul ve liseyi Aksu Öğretmen Lisesi ve Akseki Şahinler Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılına kadar özel sektörde bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1999 yılından sonra Mali Müşavirlik yaptı. TÜRMOB Sürekli Geliştirme Merkezi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Mustafa Erdem evli ve iki çocuk babasıdır.
MUSTAFA ERDEM’İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1999-2004 yılları arasında CHP Güçlüköy Belde Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.
- 2004-2005 yıllarında CHP Antalya İl Saymanı olarak görev aldı.
- 2009 Türkiye yerel seçimlerinden itibaren CHP İl Seçim Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü.
- 2013 yılında CHP Antalya İl Başkanı adayı oldu.
- 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili aday adayı oldu ancak kazanamadı.
- 30 Eylül 2016 - 7 Ocak 2018 tarihleri arasında CHP Antalya İl Başkanı olarak görev yaptı.
- 2023 genel seçimlerinde CHP Antalya 6. sıra milletvekili adayı oldu ve 28. Dönem Antalya Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.
- Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev aldı.