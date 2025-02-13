Mustafa Erdem kimdir? CHP Milletvekili Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatı

Mustafa Erdem kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Mustafa Erdem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatı!

MUSTAFA ERDEM KİMDİR?

Mustafa Erdem, 1963 yılında Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy’de doğdu. İlkokulu Güçlüköy’de, ortaokul ve liseyi Aksu Öğretmen Lisesi ve Akseki Şahinler Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılına kadar özel sektörde bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1999 yılından sonra Mali Müşavirlik yaptı. TÜRMOB Sürekli Geliştirme Merkezi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Mustafa Erdem evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA ERDEM’İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Mustafa Erdem’in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: