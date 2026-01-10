Mustafa Erhan Hekimoğlu: “Beşiktaş'ın değişmez forveti olacağım”

Beşiktaş’ın altyapısından yetişerek A Milli Takım seviyesine kadar yükselen Mustafa Erhan Hekimoğlu, yaşadığı sakatlık sonrası dönüş sürecini ve kariyer hedefleriyle ilgili Sabah’a açıklamalarda bulundu. Genç forvet, sakatlığın kariyerinde ilk kez başına geldiğini vurgularken, yeniden yükselişe hazır olduğunu ifade etti.

"İLK DEFA SAKATLANDIM"

“Sakatlık hayatımda ilk defa başıma geldi” diyen Mustafa Erhan, ayın 1’i itibarıyla takımla çalışmalara başladığını belirtti. Takımın en hızlı oyuncularından biri olduğunu söyleyen genç futbolcu, “37 kilometre hıza kadar çıkabiliyorum. Sakatlandığım maçta da 36 kilometreye ulaşmıştım. İyi ısınmamak ya da erken dönüşler sakatlığa yol açabiliyor, bunu yaşayarak öğrendim” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisine duyduğu güvenin altını çizen Mustafa Erhan, “Sergen hoca benimle sürekli konuşuyor, bana güveniyor. Altyapıdan çıkan oyunculara destek veren bir isim. Onunla çalışmak bizim için büyük şans. İki yıldır A takımdayım, artık altyapıdan çıkmış genç gibi bile görülmüyorum” dedi.

Genç forvet, hedeflerini ise net sözlerle ortaya koydu. “Her zaman bir iddiam var” diyen Mustafa Erhan, “Küçüklükten beri inanılmaz hırslıyım. Benim hedefim, zamanla Beşiktaş ve A Milli Takım’ın değişmez forveti olmak. Yüzde yüz sağlıklı olduğumda yeniden yükselişim başlayacak. Kondisyonumu artırıp forma rekabetine gireceğim” diye konuştu.

A takım seviyesinde öğrendiklerinin kendisini geliştirdiğini vurgulayan 18 yaşındaki futbolcu, “U19’da idman bitince eve gidiyorduk. A takımda öyle değil, çok daha fazlasını istiyor. Kendi vücudunu tanımak ve çok çalışmak bu seviyede en önemli şey” ifadelerini kullandı.

"BASKI ÇOK ETKİLİYOR"

Beşiktaş taraftarı olmanın baskısını da yakından bildiğini söyleyen Mustafa Erhan, “Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. 3-4 yıl öncesine kadar kapalı üst tribünde fotoğraflarım var. Ben kapalıdan sahaya indim. Taraftar baskısının genç oyuncuları nasıl etkilediğini çok iyi biliyorum. Ama bu yolu seçtiysen, bunu da kaldırman gerekiyor” dedi.

Taraftar eleştirilerine de değinen genç oyuncu, “Bazen ‘Şöyle yapmalıydın’ diyorlar. O an sahada her şey farklı. Ama taraftarımız ne diyorsa haklıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.