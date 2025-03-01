Mustafa Erol’un ‘Eşik’ adlı sergisi Bodrum’da

Emrah KOLUKISA

Sanatçı Mustafa Erol’un üç boyutlu minyatür kapı modellerini hayata geçirdiği dioramaları Bodrum’daki Merqezart’ta sergilenmeye başladı.

Eserlerinde yer alan tüm kapıların aslında kendisi olduğunu söyleyen Erol, “Bir sabah kapıdan çıkıp, döndüğümde artık aynı kişi olmadığımı fark ettim. Hem korkutucu hem de olağanüstü! Bu yüzden büyülü gelir kapılar bana. Bir eşikten atlamak, bir kilidi açmak gibi büyümek denen şey” diyerek bu sergisinde, kapıların ve eşiklerin peşine düşüyor. Etkilendiği kapı ve eşiklerden yola çıktığı diorama eserleriyle etkilendiği kapıların hikâyesini bizlere kendi dünyasından izlerle aktarıyor.”

Sanatçının eserlerine şair ve müzisyen Jehan Barbur’un metinleri eşlik ediyor. Onun metinleriyle başka bir katmana bürünen eserler hakkında Barbur şunları söyledi: “Çok kıymetli diorama sanatçısı, dostum Mustafa Erol’un yarattığı ayrıntıların koskocaman hikâyeleri kendilerini anlatıyor elbet. Ben de duyabildiğim kadarına ses etmek istedim sadece. Ve onur duydum.”