Mustafa Gürsel: Hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için moral olduğunu dile getirerek, "Hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında deplasman karşılaştığı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, sahada aynı puana ve hedeflere sahip iki takımın mücadelesinin olduğunu belirterek, güzel bir maç olduğunu söyledi.

İki takımında hedeflerinin olduğunu, bu hedeflere ulaşmak için artık ligin son düzlüğüne girildiğine dikkat çeken Gürsel, “Bizde hedeflerimize ulaşmak için bu maç bizim için çok önemliydi. Hafta içinde sahamızda kazandığımız güzel bir galibiyetin ardından buraya da puanlar almak için gelmiştik. Ancak maçın daha ikinci dakikasında bireysel hatamızdan dolayı golü kalemizde gördük. Çorum’da rakibinizle aynı puana sahip olup maça 1-0 geriden başlamak kolay değil. Moralsizlikle başladık maça. Ancak dakikalar ilerledikçe oyunun kontrolünü sağlayan, pozisyon bulabilen bir konuma geldik. İlk yarıda da golü bulabilirdik. Beraberliği de yakalayabilirdik. Kalecinin ceza sahası dışında tuttuğu bir top var. Dikkatli baktığımızda içeride de olabilir. İkinci yarıda da aynı arzu ve isteği devam ettirdik. İkinci yarıda gölü bulduk. Karşılaşmanın son dakikalarında oyun gidip geldi. Bizde kazanabilirdik. Çorum’da kazanabilirdi” diye konuştu.

Oyuna bakıldığında maçın hakkının beraberlik gibi gözüktüğünü anlatan Gürsel, “Geriden geldik. Bir puan aldık. Bugün burada bir puan bizim için moral puanı oldu. Çünkü iç sahadaki hem oyunsal, hem taktiksel hem de puansan anlamdaki yükselişimizi sürdürmemiz gerekiyordu. Deplasmanda oynadığımız maçta bayram öncesi bir puan moral oldu. Bundan sonraki maçlarda hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.