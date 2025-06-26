Mustafa Kemal alıntısı yargılanıyor!

Deniz GÜNGÖR

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı ve Laiklik Meclisi sözcülerinden Özkan Rona hakkında, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan yaptığı alıntı nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 19 Mart’ta düzenlenen operasyonların ardından CHP’nin dayanışma sandığı kurması kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rona, burada Bursa Nutku’ndan alıntı yaptı. Yaptığı alıntıda Atatürk’ün “Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendini koruyacaktır” sözlerine yer veren Rona hakkında “suç işlemeye alenen teşvik” iddiasıyla dava açıldı.

Paylaşımı yaptıktan çok kısa süre sonra evinden gözaltına alındığını ve 1 gece gözaltında tutulduğunu belirten Rona, emniyet ve savcılık ifadesinde yaptığı paylaşımın Bursa Nutku’ndan alıntı olduğunu söylediğini aktardı. Duruşma öncesi BirGün’e konuşan Rona, “Bunun Atatürk’ün sözleri olduğunu belirtmeme rağmen hakkımda dava açıldı. Bu davada yargılanan ben değil, Atatürk’ün kendisi yargılanacak” dedi.

JET HIZIYLA GÖZALTI

Rona, “Atatürk'ün Bursa Nutku’nda ifade verdiği görev gereği kararlı mücadeleye, Cumhuriyet’e, devrimlere, çağdaşlık değerlerine yapılan olası saldırılarda herhangi bir devlet aygıtına güvenmeden halkın kararlı bir şekilde mücadele yürütmesidir. Ben de dayanışma sandığıyla olmaz, daha kararlı mücadele yürütülmesi gerekir vurgusu yapmak üzere paylaşımda bulundum. Ardından ise jet hızıyla hakkımda gözaltı kararı verildi” ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol ile serbest bırakılan Rona, “Atatürk'ün Bursa Nutku, Türkiye'de otoriter bir düzen kurma hevesinde olan tüm iktidarların ve aynı zamanda gericilikle bu otoriter rejimi, desteklemeye çalışan tüm siyasal iktidarların ya da siyasi çevrelerin doğrudan hedefi haline gelmiştir. Bu nedenle gözaltına alınmam adli süreçleri yürütenler açısından Bursa Nutku'ndan haberdar olmamaları nedeniyle makul karşılayabilirim” dedi.

Rona son olarak şunları söyledi: “Yine de Atatürk'ün sözlerinin ‘suç işlemeye tahrik’ ya da herhangi bir suça konu edilerek yargısal sürecin başlatılmasını doğrudan Atatürk'ün Bursa Nutku'nun, onun sözlerinin, düşüncelerinin, manevi mirasının, dolayısıyla Atatürk'ün kendisinin yargılanması anlamına geliyor.”