Mustafa Kemal Atatürk anılacak

Haber Merkezi

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde yurt genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle anılacak. Ankara'daki ilk tören Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu Anıtkabir'de gerçekleştirilecek. Yurttaşların ziyaretleri nedeniyle de Anıtkabir, bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık bulundurulacak. İstanbul'daki anma programı ise saat 08.50'de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayacak. Atatürk'ün yaşamını yitirdiği Dolmabahçe Sarayı'na yapılacak ziyaret ve etkinliklerle anma son bulacak.

Öte yandan Metropol Araştırma tarafından yapılan ankette yurttaşların çoğu Atatürk'e şükran duyduğunu belirtti. "Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 86'sı "Şükran duyuyorum" yanıtını verdi.