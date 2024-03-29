Mustafa Kocagil: Başka bir muhtarlık anlayışını hayata geçireceğiz

Cihangir Mahallesi Muhtar Adayı Mustafa Kocagil, seçimlere ilişkin konuştu. Başka bir muhtarlık anlayışı üzerine yola çıktığını belirten Kocagil, maaşını da öğrencilere bağışlayacağını açıkladı. Kocagil, “Karar verme mekanizmaları mahalleli ile birlikte oluşturulacak” dedi.

Öncü DURMUŞ

Ülkede yerel yönetimlerin belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Partiler son hazırlıklarını yaparken muhtar adayları da artık sandıkların kurulmasını bekliyor.

İstanbul’da Cihangir Mahallesi’nden muhtar adayı olan emekli biyolog Mustafa Kocagil seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de müsilajı ilk gündeme getiren biyolog olduğunu belirten Kocagil, yerel yönetimlerde muhtarın öneminden bahsetti. Muhtarların vizyon sahibi ve etkin iletişim içerisinde bulabilen bireylerden oluşması gerektiğini vurgulayan Kocagil, halkın mahallelerden başlayarak yönetimde söz sahibi olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kocagil seçimleri kazanması halinde ilk işinin muhtarlık maaşını mahalle sakinlerinin belirleyeceği öğrencilere bağışlayacağını açıkladı.

Muhtarlığın gelir kapısı olarak görülmesine karşı çıktığını aktaran Kocagil, mahallenin sorunlarına çözüm bulmak ve halkın talepleri etrafında mahallenin tüm özneleri ile kurulacak bir yönetim anlayışı için aday olduğunu vurguladı.

DİYALOG ZEMİNLERİ YARATACAĞIZ

Mahallelinin önerisi doğrultusunda aday olduğunu belirten Kocagil, yaşanan sorunlara da değindi. şöyle konuştu: “Öncelikle Cihangir’in en büyük problemi park sorunu. İnsanların araçlarını park edebileceği hiçbir yer neredeyse kalmadı ve bu sorun artık günlük hayatı çok ciddi boyutlarda etkiliyor. İkinci olarak hayvanların beslenme, barınma ve sağlık ile ilgili de mahalle de ciddi bir sorun oluştu. Öte yandan mahallemizde bir kreş olmayışı insanlar açısından büyük sorunlardan birisi.”

Sorunların çözümüne ilişkin de konuşan Kocagil, “Sorunların büyüklüğü muhtarlık görevinin yetkilerini aşabilir ancak hem bizim alacağımız önlemler hem de belediye yetkilileri ile kurulacak diyalog zeminleri doğrultusunda aşılamayacak hiçbir sorun yok. Bu doğrultu da park ve kreş sorununu belediye işbirliği ile bitirmeyi hedefliyoruz. Hayvanların yaşamları ile ilgili sorunlarını da mahallede oluşturacağımız bir fon aracılığıyla ortadan kaldıracağız” dedi.

Mahalleli ile birlikte karar verme mekanizmalarını da işleteceğini ve bunun olanaklarını yaratacaklarını belirten Kocagil, “Başka bir muhtarlık anlayışını hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.