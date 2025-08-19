Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mustafa Özenç, mezarı başında anılacak

Güncel
  • 19.08.2025 05:00
  • Giriş: 19.08.2025 05:00
  • Güncelleme: 19.08.2025 05:15
Mustafa Özenç, mezarı başında anılacak
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

12 Eylül askeri darbesi sonrası 1981’de ‘Devrimci Yol Davası’ hükümlüsü olarak idam edilen Mustafa Özenç mezarı başında anılacak. 20 Ağustos saat 18.30’da ölümünün 44’üncü yılında düzenlenecek anma törenine Özenç’in yol arkadaşları katılacak.

Mustafa Özenç 1959’da doğduğu Samsun’dan ilk ve ortaöğreniminden sonra ayrılarak 1976-77 öğrenim yılında Yüksek Mühendislik Okulu için Adana’ya gitti. Devrimci harekete burada katıldı. Okulundaki faşist işgalin kırılması ve sonrasında devrimcilerin etkinliğinin artmasında Mustafa Özenç’in büyük etkisi oldu. Özenç, 20 Ağustos 1981’de Adana’da idam edildi.

BirGün'e Abone Ol