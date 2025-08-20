Mustafa Özenç ölümünün 44’üncü yılında anıldı: Geleceğe aktardığımız mirasımız

12 Eylül askeri cuntası tarafından idam edilen Devrimci Yol üyesi Mustafa Özenç, ölümünün 44’üncü yılında Adana’da mezarı başında anıldı. Anmaya Özenç’in yol arkadaşları ve SOL Partililer olmak üzere birçok yurttaş katıldı.

Anma Özenç’in mezarı başında yapılan saygı duruşu ile başladı. Anmada yapılan açıklamada şöyle denildi: “Mustafa Özenç, sadece bir insan değil, adalet, eşitlik ve özgürlük uğruna mücadele eden bir devrimciydi. Onu darağacına gönderenler, aslında onun şahsında bütün bir halkın özgürlük özlemini boğmak istediler. Ama başaramadılar. Çünkü gerçek olan devrimcidir, gerçeği darağaçlarında yok edemezsiniz.”

DARAĞACINDA BİLE DİMDİK DURDU

“Özenç, darağacında bile dimdik durarak, zulme boyun eğmemiştir. Bizim görevimiz, bu kararlılıkla, inançla ve mücadele azmiyle; yeni kuşaklara bu bilinci aktarmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmektir.”

Anmada konuşan SOL Parti İl Sözcüsü Halil İbrahim Kayar, ise “Bugün Özenç ismi çocuklarımızın bile gururla taşıdığı, geleceğe aktardığımız mirasımızdır” dedi.

Kayar, Özenç’in mücadele dolu hayatını anlattıktan sonra şöyle konuştu: “Biliyoruz ki sen, mücadeleye olan inancın, geleceğe olan umudunla sınıf mücadelesinin resmisin. Her daim seni sevgi, saygı ve özlemle hatırlayacak, bizlere bıraktığın mücadele bayrağını aynı kararlılıkla taşıyacağız. Bugün Özenç ismi çocuklarımızın bile gururla taşıdığı geleceğe aktardığımız mirasımızdır…”

Mustafa Özenç kimdir?

1959’da doğan Mustafa Özenç lise eğitimini Samsun’da tamamladı. 1976’da Yüksek Mühendislik Okulu’nda okumak için Adana’ya gitti. Burada faşistlere karşı mücadeleyi tercih edip devrimci gençlik mücadelesine katıldı. Devrimci Yol’cu olan Özenç, okulundaki faşist işgalin kırılmasında önemli rol oynadı. Sonrasında Adana’da devrimci fikirlerin etkinliğinin artmasında ve yayılmasında önemli etkileri oldu. 12 Eylül Darbesi’nin ardından yakalandı ve kaçtı. Ardından, 2 Mart 1981’de tekrar yakalandı. Üstünden 5 ay bile geçmeden idam kararı onaylandı ve 20 Ağustos 1981 günü idam edildi. Bu süre zarfında avukatıyla bile görüştürülmedi ve idamından sonra 10 yıl boyunca mezarı bulunamadı. Özenç, babasına yazdığı son mektupta “Kişisel hırs ve çıkarlar uğruna düzene sadık köleliği değil: emekten ve emekçiden yana olmayı seçtim” demişti.