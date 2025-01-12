Mustafa Sandal'dan İbrahim Tatlıses'e 'Anayasa' tepkisi: "Haberi yok"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Şarkıcı İbrahim Tatlıses de tekerlekli sandalye ile kongreye katılarak Erdoğan ile bir araya geldi.

Tatlıses, Erdoğan'ın elini öptükten sonra "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? Bu sözü alalım" diye sordu. Erdoğan'ın "Sen varsan varım" yanıtı üzerine, İbrahim Tatlıses "Ölümüne varım. Sözü aldık" karşılığını verdi.

Bu diyaloğa tepki gösteren şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaparak, "İbrahim Bey'i yıllardır ısrarla vekil yapmamalarının sebebi belki de hala Anayasa'dan haberinin olmamasıdır" ifadelerini kullandı.