Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü

AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan “Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tartışılmaya devam ederken şarkıcı Mustafa Sandal kredi kartı limitinde değişikliğe gitti.

Teklife göre, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira avunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı ödeyecek.

Henüz yasalaşmayan ve gizli ek vergi öngören bu düzenleme kamuoyundan tepki çekerken, şarkıcı Mustafa Sandal da duruma sessiz kalmadı.

Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kredi kartı limitini 99 bin TL’ye düşürdüğünü duyurdu:

“Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar...”