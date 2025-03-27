Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

4 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilen İmamoğlu ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında şunları söyledi:

"Resul Emrah Şahan, Murat Çalık, Rıza Akpolat, Ümit Özdağ, Ayşe Barım ve Ekrem İmamoğlu başkanımızla görüştüm. Ekrem başkanımızla uzun bir görüşme yaptık, enerjik ve heyecanlı. Ondan dolayı mutlu oldum.

Cumartesi günü yapılacak olan Maltepe mitingini, bu yüzyılın en büyük toplantısı olarak görüyor. Herkesi Maltepe'ye bekliyor. Maltepe mitinginin son derece önemsiyor. Bayram süreci içerisinde bütün İstanbulluları Saraçhane'ye bekliyor.

Son yedi günün yıldızı gençler. Üniversite gençlerinin verdiği mücadele hepimizi mutlu etti, Ekrem başkanı da mutlu etti. Aynı zamanda gençlerin Maltepe'de tarih yazmalarını bekliyor.

Ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin, Genel Başkanımız Özgür Özel'in verdiği mücadeleyi çok kıymetli buluyor. Enerjik ve iyi gördüm."

SARIGÜL: AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi hakkında konuşan Sarıgül, "Ümit hocam böyle bir cezanın hukukta yatarı yok diyor. Bugünden itibaren bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Artık kantinden kendi imkanlarımla yemek yiyeceğim diyor. Bunu özellikle söylememi istedi. Böyle giderse ben artık bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım" dedi.