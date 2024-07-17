Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisine ait olduğu iddia edilen videoya ilişkin, "Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir" dedi, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve video hakkında, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir" açıklamasında bulundu.

Sarıgül, konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.

Sarıgül'ün, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."