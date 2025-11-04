Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül hakkındaki dolandırıcılık iddiasını yalanladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İranlı iş insanı Hüseyin Azari'nin, oğlu Emir Sarıgül hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu iddiasını yalanladı.

Şikayet dilekçesinde Emir Sarıgül'ün, babasının siyasi kimliğini kullanarak Göktürk, Beykoz, Nişantaşı ve Erzincan'da var olmayan projeler üzerinden yaklaşık 250 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilmişti.

Göktürk ve Beykoz'daki arsaların "Cumhurbaşkanlığı onaylı projeler" olduğunu söyleyerek Azari'den büyük meblağlar aldığı iddia edilen Sarıgül'ün bahsettiği projelerle ilgili herhangi bir resmi proje ya da imar izninin olmadığı öne sürülmüştü.

Sabah'ın haberine göre Emir Sarıgül'ün, Nişantaşı'ndaki başka bir projede de Beşiktaş Belediyesi ve eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in adını kullanarak "siyasi güven ortamı oluşturduğu" öne sürülmüştü.

T24'te yer alan habere göre Sarıgül, danışmanı ile basın mensuplarına ilettiği mesajında, söz konusu iddianın "tamamen yalan" olduğunu söyledi.