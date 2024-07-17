'Mustafa Sarıgül'ün görüntüleri' iddiası: Yayın yasağı kararı

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öne sürülen video hakkında Sarıgül'ün avukatları tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, videoya ilişkin yayın yasağı kararı alındığı belirtilerek "Videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur" denildi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yer aldığı iddia edilen görüntülere ilişkin gelişmeler sürüyor.

Sarıgül'ün avukatları tarafından görüntülere ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, görüntülerde yer alan kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı ifade edildi.

Görüntülerin, ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alındığı ve bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulduğu belirtildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından görüntülere yayın yasağı kararı alındığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak, suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz.

Sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkân tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."