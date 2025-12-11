Mustafa Şentop'tan, Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklama: "Anayasa'da bir imkan var"

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Basın Federasyonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olabilmesi için Anayasa'da bir imkan var" dedi.

"Yani 'bu yol kapalıdır' denemez" diyen Şentop, "Anayasa'da buna imkan veren bir düzenleme var. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verildiği takdirde, Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar aday olabilir" ifadelerini kullandı.

Şentop, "Dolayısıyla Anayasa'yı değiştirme, iki dönem kuralını kaldırma gibi bir şeye ihtiyaç yok. Anayasa'da iki dönem kuralı kaldırılabilir mi, bu tartışılabilir" dedi.