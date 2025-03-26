Mustafa Varank'ın "Espressolab" paylaşımı: Oğuzhan Uğur, Vedat Milor'a başlatılan soruşturmayı anımsattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ve tutuklama kararlarının ardından sürece taraflı davranan ve eylemleri yayınlamayan medya kuruluşları ile bağlı şirketlerine karşı boykot başlatmasının yankıları sürüyor.

CHP'nin boykot kararının ardından AKP'li milletvekilleri listede yer alan Espressolab'ın Ankara'daki bir şubesini ziyaret etti. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank da ziyaret sırasında sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Burada durumlar iyi, gençler mutlu, vekiller mutlu..." diye yazdı.

"SOKAKTA YÜKSELEN SES PARTİLER ÜSTÜ"

Varank'ın paylaştığı videonun ardından sosyal medya hesabından eleştirel bir paylaşımda bulunan YouTube programcısı Oğuzhan Uğur, yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında Kent Lokantası'nın 'örtülü reklamını yaptığı' gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı anımsattı.

Uğur paylaşımında, "Vedat Milör’e Kent Lokantasında çektiği video için ‘örtülü reklam’ soruşturması başlatılmıştı... Sokakta yükselen sesin partiler üstü olduğunu bizzat gördüm demiştim ya. İşte asıl sebep bu… Sana hak, bana yasak" ifadelerini kullandı.

Vedat Milör’e Kent Lokantasında çektiği video için ‘örtülü reklam’ soruşturması başlatılmıştı... Sokakta yükselen sesin partiler üstü olduğunu bizzat gördüm demiştim ya. İşte asıl sebep bu… Sana hak, bana yasak. https://t.co/6boCdkfjdP — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) March 26, 2025

Milor'un ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret etmesi ve bu deneyimini YouTube hesabından paylaşması sonucu Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatılmıştı.