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Mustafa Varank kaza geçirdi

SANAYİ, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında geçirdiği kazadan yara almadan kurtuldu.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 21:43
  • Giriş: 02.11.2024 21:43
  • Güncelleme: 02.11.2024 21:43
Kaynak: DHA
Mustafa Varank kaza geçirdi

AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katıldığı sırada, bindiği araç kazaya karıştı. Varank’ın da içinde bulunduğu araç, ormanda seyir halinde iken, şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

Operatörün yanında oturan Varank'ın anlık refleksle başını eğip, kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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