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Mustafakemalpaşa’da su kesintisi

Ajans Haberleri
  • 27.08.2024 09:28
  • Giriş: 27.08.2024 09:28
  • Güncelleme: 27.08.2024 09:28
Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa’da su kesintisi

BUSKİ, Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde ilçede 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 28 Ağustos - 28 Eylül tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağını duyururken, vatandaşlardan herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tedbirli olması istendi.

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