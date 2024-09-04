‘Mustafalar yaşasın’

Haber Merkezi

Aydın Söke’de geçen yıl TIR’ın otomobile çarpması sonucu 23 yaşındaki Mustafa Terzioğlu’nun yaşamını yitirdiği ve tıp fakültesi öğrencisi Beste Ceylaner’in ağır yaralandığı kazanın ardından aileler hukuk mücadelesi başlattı.

Yaşamını yitiren Mustafa Terzioğlu

Ceylaner’in annesi Dr. Gülay Ceylaner, İzmir’de 17 Eylül’de görülecek dava öncesi adalet çağrısı yaptı. Dr. Ceylaner, kazaya neden olan TIR şoförünün daha önce de iki kişinin ölümüne yol açtığını anımsatarak, özetle şunları söyledi:

‘‘Bu şoför, üçüncü kez bir can aldı. Üç kişinin ölümüne sebep olan birinin daha ağır bir ceza alması gerektiğine inanıyorum. Trafik kazalarının önüne geçmek için daha caydırıcı yasalar getirilmeli. Artık bu acıların son bulması için hep birlikte sesimizi duyurmalıyız. Mustafalar yaşasın.’’