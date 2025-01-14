Müstakbel ne demek? Müstakbel eş ne demek? Müstakbel TDK sözlük anlamı ve kullanımı

Müstakbel kelimesi gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan ve anlamı da tam bilinmeyen bir kelimedir. Peki müstakbel ne demek? Müstakbel damat ne demek?

Müstakbel, Türkçe’de "gelecek" veya "ileride olacak olan" anlamında kullanılan bir kelimedir. Genellikle bir kişinin ya da bir durumun ilerideki hali veya durumu için kullanılır. Örneğin, "müstakbel eş" ifadesi, henüz evlenilmemiş ancak ileride evlenilmesi planlanan kişi anlamına gelir.

Müstakbel kelimesinin TDK Sözlük anlamı "İleri bir tarihte beklenen, ilerideki; gelecek"tir.

MÜSTAKBEL KELİMESİNİN KÖKENİ

Kökeni Arapça olan bu kelime, "istiqbāl" kelimesinden türemiştir ve "karşılama, gelecek olan" anlamlarını taşır. Türkçe’de edebi eserlerde ve günlük hayatta, özellikle resmi ve nezaket içeren ifadelerde sıkça tercih edilir.

MÜSTAKBEL KELİMESİNİN KULLANIMI VE ÖRNEKLER

Müstakbel kelimesi, genellikle olumlu beklentiler ve umutlarla ilişkilendirilir. Örneğin, bir iş görüşmesi öncesinde "müstakbel işim için heyecanlıyım" denildiğinde, kişinin gelecekteki işine duyduğu heyecan ifade edilir. Aynı şekilde, eğitim hayatında da "müstakbel mesleğim" ifadesi, öğrencinin ileride sahip olmayı hedeflediği kariyerini belirtir. Günümüzde bu kelime, hem yazılı hem de sözlü iletişimde, ileride gerçekleşmesi beklenen durumları zarif bir şekilde ifade etmek için kullanılmaktadır.