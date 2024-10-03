Muş’taki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Muş’un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesi yakınlarında Mehmet Şirin Yiğit (38) yönetimindeki 31 LN 545 plakalı otomobil ile Mehmet Şah Kırak’ın kullandığı şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı tır çarpışmıştı. Kazada Mehmet Şirin Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şah Kırak ile Perizade Yiğit ise yaralı alarak Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen 59 yaşındaki Perizade Yiğit de hayatını kaybetti.

Tır sürücü Kırak’ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.