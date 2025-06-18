Müstakil evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde müstakil binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle şehit Aydın Çelik Sokakta bulunan tek katlı müstakil bir binada gerçekleşti. Bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında yangın çıktı. Binadan çıkan yoğun duman mahallede paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirilirdi. Ekiler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.