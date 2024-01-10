'Müstehcenlik' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Fenomen Gizem Bağdaçicek için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle 'müstehcenlik' iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan fenomen Gizem Bağdaçiçek hakkında 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle 7 Ocak'ta gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek hakkında istenen ceza belli oldu.

Savcılık, Gizem Bağdaçiçek’in “zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Anadolu Adliyesi'nde 8 Ocak'ta ifade veren Bağdaçiçek, yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtığını ifade ederek şunları söylemişti:

"Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım.

'BEN BU OLAYIN MAĞDURUYUM'

Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış.

Ben sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında x platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum."