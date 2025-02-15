'Müstehcenlik' suçlaması: Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Taşkın, adliyeye sevk edildi.

TAKİPÇİLER CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeği teklif etmişti.

Taşkın, paylaşımının sosyal medyada gündem olmasının ardından takipçilerinin kendisini CİMER'e şikayet ettiğini belirterek, "Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç olduğunu düşünmüyorum. Dilerlerse Emniyetle de yemek yiyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl beraat etmişti.