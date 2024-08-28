Müşteki ne demek? Müşteki kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Hukukta müşteki nedir?

Son günlerde sıklıkla aratılan müşteki ne demektir? Müşteki kelimesinin kökenine, hukuktaki karşılığına bakalım:

MÜŞTEKİ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Müşteki kelimesi Arapça muştekī kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir.

MÜŞTEKİ KELİMESİ NEDİR?

Müşteki kelimesinin TDK Sözlük anlamı 'şikayetçi'dir. Hukukta müşteki, herhangi bir suç eyleminden eyleminden zarar gören ve suç fiili neticesinde mağdur olan kişidir. Müşteki avukatı da, davada şikayetçi olan kişinin avukatı demektir. Müşteki vekili de müşteki avukatı olarak ifade edilir.

MÜŞTEKİ ZATİ GÖNÜL NE DEMEK?

Müşteki kelimesi şikayetçi anlamındadır. Müşteki zati gönül de, 'Gönül zaten şikayetçi' anlamına gelir.

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