Müştemilatta alev alan tüp yangın çıkardı

Konya’nın Kulu ilçesinde müştemilatta bulunan çay ocağına bağlı mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kulu ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.’ye ait evin bahçesinde bulunan müştemilatta sünnet düğünü için hazırlanan çay ocağına bağlı mutfak tüpü bir anda alev aldı.

Çıkan yangın kısa sürede müştemilatı sardı. Ev halkı çıkan yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, müştemilatta maddi hasar meydana geldi.