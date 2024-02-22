Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde pazarda balıkçılık yapan akrabalar arasında çıkan kavgada, amcasını tabancayla vurup öldürdükten sonra kayıplara karışan yeğen yakalandı.

16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında, ilçeye bağlı Özgür Mahallesi 3896 sokaktaki pazarda balık satan akrabalardan Sertif Şaşı (64) ve oğlu E.Ş. (36) ile Sertif Şaşı’nın kardeşinin oğlu olan M.Ş. (24) ve D.Ş. (22) arasında, müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı.

Akrabalar arasında pazarda başlayan tartışmanın devamında, akşam saatlerinde M.Ş. ve D.Ş., Sertif Şaşı’nın evine gitti. Burada yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, M.Ş. yanında getirdiği tabancayla ateş açmaya başladı. 64 yaşındaki adam göğsünden ve bacaklarından, oğlu E.Ş. ise bacaklarından yaralandı. Saldırgan yeğenler olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada hayatını kaybetti. Oğlu E.Ş.’nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay esnasında M.Ş. ile birlikte evde bulunan D.Ş. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada şüphelinin Torbalı ilçesi kırsal Demirci Mahallesi’nde bir köy evinde saklandığını belirledi. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheli M.Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.