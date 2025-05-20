Müşterilerin kişisel bilgileri çalındı: Adidas'tan açıklama

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, müşterilerine ait bazı kişisel bilgilerin üçüncü şahısların eline geçtiğini açıkladı.

Adidas'tan yapılan açıklamada müşteri hizmetleriyle iletişime geçen bazı şahısların telefon numarası, doğum tarihi gibi bazı kişisel verilerin sızdırıldığı ancak kredi kartı bilgileri ve şifreler gibi bilgilerin etkilenmediği aktarıldı.

Adidas tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Değerli müşterilerimiz, sizinle bazı kişisel verilerinizin güvenliğiyle ilgili önemli bir durumu paylaşmak istiyoruz. Veri sızıntısı, müşteri hizmetleriyle iletişime geçen bazı kullanıcıların iletişim bilgilerini kapsıyor. Bu bilgiler arasında ad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabiliyor. Ancak, kredi kartı bilgileri ve şifreler gibi finansal veriler bu olaydan etkilenmemiştir.”