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Müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumcu adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumcu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:48
  • Giriş: 05.10.2024 23:48
  • Güncelleme: 05.10.2024 23:48
Kaynak: İHA
Müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumcu adliyeye sevk edildi


Odunpazarı Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde kuyumculuk yapan F.G.(45), kendisinden alışveriş yapan müşterilerinin toplam 25 milyon TL değerindeki altınını “emanet kasa” adı altında ve faiz vaadiyle topladıktan sonra kaçtığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Eskişehir’e getirildi. Şüpheli F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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