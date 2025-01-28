Müstesna ne demek? Müstesna kelimesinin TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanımı

Türkçe’nin derinlikli ve güçlü kelimelerinden biri olan müstesna, ifade gücü yüksek, farklı bağlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Son dönemlerde arama motorlarında sıklıkla sorgulanan bu kelime, hem anlamıyla hem de kullanım alanlarıyla dikkat çekmektedir. Peki, müstesna ne demek? İşte bu kelimenin detaylı açıklaması ve kullanım örnekleri.

MÜSTESNA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Müstesna, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre şu anlamlara gelir:

Bir bütünün veya kuralın dışında olan. Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan. Kural dışı. Dışında, ayrı, hariç tutularak.

Müstesna kelimesi, genellikle olumlu bir anlam taşıyarak bir şeyin ya da kişinin özel, nadir ve dikkat çekici olduğunu ifade etmek için kullanılır.

MÜSTESNA KELİMESİNİN KÖKENİ

Müstesna, Arapça kökenli bir kelimedir. "İstisna etmek" anlamına gelen "istisna" kelimesinden türetilmiştir. Arapça'da "istisna", bir şeyi genel kurallardan ayrı tutma anlamına gelir. Bu kökten türeyen müstesna, Türkçeye geçerken hem "istisna edilen" hem de "eşsiz, özel" anlamlarını kazanmıştır.

MÜSTESNA KELİMESİNİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

Müstesna kelimesi, farklı bağlamlarda kullanılan çok yönlü bir sözcüktür. Hem resmi yazışmalarda hem de edebi metinlerde sıkça karşımıza çıkar.

Olumlu bir özelliği vurgulamak için:

“Müstesna bir yetenek, gerçekten saygıyı hak ediyor.”

Bir şeyi genel kurallardan ayrı tutmak için:

“Bu durum, müstesna bir olay olarak değerlendirilmeli.”

Edebi ve sanatsal eserlerde:

“Şairin müstesna bir üslubu vardı.”

MÜSTESNA KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Bu eser, Türk edebiyatında müstesna bir yere sahiptir.

Onun başarı hikayesi gerçekten müstesna bir örnek olarak görülüyor.

Misafirlerimiz arasında müstesna bir konuk vardı.

Bu teklif, diğerlerinden müstesna bir farklılık taşıyor.

MÜSTESNA KELİMESİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

Resmi Yazışmalar:

Resmi ve akademik dilde, bir durumun ya da olayın genel kurallardan ayrıldığını ifade etmek için kullanılır.

Örnek: “Bu uygulama, özel şartlar nedeniyle müstesna tutulacaktır.”

Edebi Metinler:

Şiir ve roman gibi edebi eserlerde bir kişi, olay ya da durumun seçkinliğini vurgulamak için tercih edilir.

Konuşma Dili:

Günlük hayatta özel ve dikkat çekici durumları anlatırken kullanılır.

MÜSTESNA KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Müstesna kelimesine anlamca yakın bazı kelimeler şunlardır:

Eşsiz: Benzersiz, tek.

Benzersiz, tek. Seçkin: Özel ve üstün niteliklere sahip.

Özel ve üstün niteliklere sahip. İstisnai: Genel kurallardan ayrı tutulan, özel durum.

Genel kurallardan ayrı tutulan, özel durum. Nadir: Az bulunan, seyrek rastlanan.

Az bulunan, seyrek rastlanan. Üstün: Başkalarından daha iyi ya da yüksek nitelikte.

MÜSTESNA KELİMESİNİN ZITTI NEDİR?

Müstesna kelimesinin zıttı olarak sıradan, genel ya da olağan kelimeleri kullanılabilir.

MÜSTESNA İLE İSTİSNAİ AYNI ANLAMA MI GELİR?

Evet, her iki kelime de genel kurallardan ayrı tutulan veya özel durumlar için kullanılan anlamlar taşır. Ancak müstesna kelimesi, eşsiz ve benzersiz anlamında daha geniş bir kullanım alanına sahiptir.

MÜSTESNA KELİMESİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Bu kelime, genellikle olumlu bir anlam taşır ve özel, seçkin ya da farklı bir durumu ifade etmek için kullanılır.

MÜSTESNA KELİMESİ YERİNE HANGİ KELİMELER KULLANILABİLİR?

Eşsiz, seçkin, nadir, üstün, istisnai gibi kelimeler, müstesna yerine kullanılabilir.