Muş’un Varto ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

Muş’un Varto ilçesine iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Varto karayolu üzerinde bulunan Çaylar mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve araçların plakaları öğrenilemeyen kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.