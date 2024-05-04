Mut'ta kaza; 1 ölü
Kaynak: DHA
MERSİN'in Mut ilçesinde yoldan çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü Zekeriya Yenilmez, hayatını kaybetti.
Kaza, D-715 Mut - Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Marketlere malzeme taşıyan bir lojistik firmasına ait Zekeriya Yenilmez'in kullandığı 06 BMP 13 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilen aracın sürücüsü Yenilmez, olay yerinde yaşamını yitirirken. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.