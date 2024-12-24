Mütaala açıklandı: Serdar Ortaç için 3 yıl hapis cezası istedi

Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç, hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Ortaç’ın davasında tanık olarak dinlenecek olan sunucu Mehmet Ali Erbil de duruşma salonunun önünde hazır bulundu.

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşına çıkan Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.