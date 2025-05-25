Mutabakat için ‘sürpriz’ şartı

Kamuoyunda, “İnfaz Paketi” olarak tanımlanan Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklikler öngören kanun teklifinin 26 Mayıs Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Toplam 30 maddeden oluşması beklenen kanun teklifi, hasta ve yaşlı tutukluların tahliye edilmesi ve “Yüksek ceza gerektirmeyen bazı terör suçlarının” Covid-19 tahliyeleri kapsamına alınmasını içeriyor. Kanun teklifine yönelik henüz taslak metni görmeyen muhalefet ise “Bize anlatılan ve kamuoyuna yansıyan haliyle teklife karşı çıkmayacağız” diyor.

AKP TBMM Grubu’nun muhalefet partilerin Meclis Grup Başkanvekilleri ile gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarında tam mutabakat sağlandığı belirtiliyor. Tarafların, teklifin bayramdan önce yasalaşması konusunda da fikir birliğine vardığı dile getiriliyor. Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu’nu 26 Mayıs haftasında yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. İnfaz düzenlemesinin öte yandan, 3 Haziran’da gerçekleştirilecek Meclis Başkanlığı seçiminden önce tamamlanması için de sürecin hızlandırılacağı ifade ediliyor. Meclis’in, Cuma günü ve hafta sonu da çalıştırılması planlanıyor.

İnfaz Paketi’nin planlanan takvim içinde Meclis’ten geçirilebilmesi için siyasi partilerin tümünün ikna edilmesi gerekiyor. AKP Grubu’nun siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin bu anlamda olumlu geçtiği savunuluyor. CHP ise “Bize anlatılan ve kamuoyuna yansıyan teklife hayır demeyiz” görüşünü kayıtlara geçiriyor. Ancak CHP kurmayları, “Sürprizle karşılaşırsak desteğimizi çekeriz” yorumunu yapıyor.

Pakette öne sürülen bazı düzenlemeler:

• Hasta ve yaşlı hükümlülerin tahliyesi.

• Yüksek ceza gerektirmeyen ve “Şiddete bağlı olmayan” bazı terör suçlarının da tahliye kapsamına alınması.

• İkinci kez aynı suçu işlediği için cezaevine girenlerin şartlı salıverilmesi.

• Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca iki yıl altı aydan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” düzenlemesinin kaldırılması ya da ceza süresinin düşürülmesi.