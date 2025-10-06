Mütalaa verildi: Seçil Erzan hakkında 342 yıla kadar hapis istemi

Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Seçil Erzan'ın 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Seçil Erzan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Seçil Erzan'ın bazı müştekilere karşı "dolandırıcılık", Fatih Terim'e yönelik de "güveni kötüye kullanma" ve "özel belgede sahtecilik" suçundan 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, dolandırıcılık suçunun "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında" gerçekleştiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, müştekiler Atilla Baltaş, Merve Özer Yılmaz, Kemal Tanın Yılmaz, Mojtaba Haghani, Nur Erkasap ve Süleyman Arslan'a yönelik "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan, Arda Turan, Burhan Taşpolat, Buse Terim, Terim Arıcan, İbrahim İsmail Çağlar, Fernando Nestor Muslera, Emre Çolak, Emrah Çolak, Nurettin Gözaçan, Uğur Gözaçan, İbrahim Kocabaldır, Nuray Şengüler, Atilla Baltaş, Bakiye Gülen, Ercüment Gülen, Sevgil Sinih, Kaan Sinih ve Tursun Sinih yönelik "özel belgede sahtecilik" suçundan sanık Seçil Erzan'ın beraati yönünde görüş bildirdi.

Mütalaada, sanıklar Nazlı Can, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nur Erkasap ve Hüseyin Eligül'ün ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. Davada hem müşteki hem sanık olan Süleyman Aslan hakkında da "tefecilik" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

DENİZBANK'IN ESKİ YÖNETİCİLERİNE BERAAT TALEBİ

Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraati istenen mütalaada, sanık Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, sanık Kerem Can'ın Ömer Kahraman'a yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, müşteki-sanık Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan beraati öngörüldü.

Mütalaada, sanık Asiye Öztürk'ün de "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçundan beraatine karar verilmesi istendi.

Tarafların avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkeme heyetinden süre istedi.

ERZAN'IN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve bireysel emeklilik hesabındaki paraya da el konulmasına karar verip duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.