Mütalaa verildi: Seçil Erzan hakkında 362 yıla kadar hapis istemi

Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, 11 Nisan 2023’ten bu yana tutuklu bulunan Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı.

Erzan'ın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi.

362 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre mütalaada, Seçil Erzan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlardan toplamda 362 yıla kadar hapis cezası istendi.

Seçil Erzan’ın 10’u zincirleme şekilde olmak üzere 26 eylemi için “nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması talep edildi. Suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde olması cezada artırım nedeni oldu. Sonuç olarak Erzan hakkında bu suçtan 345 yıla kadar hapis istendi.

5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl hapsi istenen Erzan’ın, Fatih Terim’e yönelik “güveni kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

DENİZBANK'IN ESKİ YÖNETİCİLERİNE BERAAT TALEBİ

Dava dosyasına sonradan sanık olarak dahil edilen Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için duruşma savcısı, beraat talep etti.