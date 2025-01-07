Müteahhide şifa bütçesi

Sağlık Bakanlığı’nın 1 trilyon 20 milyar TL’lik bütçesinden sağlık yatırımları için ayrılan pay iktidarın sermayeden yana tercihini bir kez daha gösterdi. 18 şehir hastanesi için ayrılan pay, koruyucu sağlık hizmetleri yatırımlarına ayrılan payı yediye katladı. Bakanlık sağlık alanındaki yatırımları için 190 milyar 200 milyon TL pay ayırdı.

Toplam 190,2 milyar TL’lik yatırımın 14,4 milyar TL’sinin koruyucu sağlık hizmetleri yatırımları için kullanılacağı kaydedildi. Bu oran toplam bütçe içinde yüzde 0,1’i dahi bulmadı. Bakanlığın, “Koruyucu sağlık hizmetleri yatırımları” adı altında ayırdığı 14,4 milyar TL’nin 5,4 milyar TL’sinin il sağlık müdürlüklerine gönderileceği belirtildi.

Bakanlığın şehir hastaneleri için ayırdığı paranın bütçe içindeki oranı ise %10,2 oldu. 2025’te şehir hastaneleri için toplam 104 milyar 602 milyon 82 bin TL harcama planladı. Sağlık Bakanlığı bütçesinde karadelik halini alan şehir hastaneleri için ayrılan 104,6 milyar TL’nin 37,4 milyar TL’sinin hizmet alımı, 67,1 milyar TL’sinin ise kullanım bedeli olarak müteahhitlere ödeneceği bildirildi.