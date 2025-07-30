Müteahhide, Ulaştırma Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan mali verilerini 28 Temmuz’da açıkladı. Bakanlığın 2025 yılının ilk yarısındaki giderlerinde 2024 yılının aynı dönemine oranla yaşanan artış dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2025 dönemindeki gideri, 2024 yılının aynı dönemine oranla yüzde 65 arttı. 2024’ün ilk yarısında 112 milyar 997 milyon 892 bin TL harcayan bakanlığın 2025’in ilk yarısındaki harcaması, 187 milyar 216 milyon 101 bin TL oldu.

REKOR SERMAYE TRANSFERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2025 dönemindeki 187,2 milyar TL’lik harcamasının yüzde 44’ünü, “Sermaye Transferleri” kaleminden yapılan harcamalar oluşturdu. Bakanlığın 2024’ün ilk altı ayında 29 milyar 321 milyon 697 bin TL olan sermaye transferinde 2025’in ilk altı ayında yüzde 179’luk artış kaydedildi. Bakanlık, 2025’in ilk yarısında toplam 81 milyar 940 milyon 722 bin TL’lik sermaye transferi gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 2025’in ilk altı ayında imza atılan mal ve hizmet alım gideri ise kayıtlara, 110 milyon 53 bin TL olarak geçti. Hizmet alımlarının 56 milyon 791 bin TL ile görev giderlerinin ise 16 milyon 921 bin TL ile bakanlığın Ocak-Haziran 2025 dönemindeki en yüksek mal ve hizmet alım kalemleri olduğu belirtildi.

MİLYARLARCA LİRA

2025’in ilk yarısında, 2024’ün ilk yarısına oranla yüzde 28 oranında artış yaşanan, “Cari Transferler” kaleminden yapılan harcama ise kayıtlara, 68 milyar 942 milyon 413 bin TL olarak geçti. Bakanlığın mali verilerinde yer alan, “Cari Transferler” başlığının detayları ise “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski Bakanı Cahit Turan’ın, “Müteahhitlere verilen garantilerin ödemesinin yapıldığı kalem” olarak işaret ettiği Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler kaleminden 2025 yılının ilk yarısında 2 milyar 136 milyon 102 bin TL’lik harcama gerçekleştirildi.

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Bakanlığın, müteahhitlere ödenen tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamada yıllara göre büyük değişim yaşandı. Bakanlığın, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yaptığı harcama, bazı dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 2020: 1 milyar 778 milyon 781 bin TL

• 2021: 2 milyar 2 milyon 440 bin TL

• 2022: 4 milyar 42 milyon 732 bin TL

• 2023: 6 milyar 295 milyon 837 bin TL

• 2024 (Ocak-Haziran): 2 milyar 273 milyon 690 bin TL

• 2025 (Ocak-Haziran): 2 milyar 136 milyon 102 bin TL