Müteahhidin ‘sağlığı’ yerinde: KÖİ hastanelerine 57,5 milyar lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “14 yıllık rüyam” dediği Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile yapılan ilk şehir hastanesi, 2016 yılında Yozgat'ta hizmete açıldı. KÖİ Modeli ile inşa ettirilen toplam şehir hastanesi sayısı ise 2026 itibarıyla 18’e ulaştı.

Muhalefet, şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarileştirilmesinin son halkası” olarak nitelendirerek KÖİ modeliyle inşa ettirilen hastanelerin bütçede yarattığı tahribata dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefetin tepkilerine karşı KÖİ projelerini savunurken “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” ifadesini kullandı.

BÜTÇEDE KARADELİK

Devletin kasasından bir kuruş dahi çıkmayacağı savunulan şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesinde kısa sürede karadelik açtı. Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “KÖİ Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler” adı altında hemen her yıl milyarlarca lira para harcandı. Türkiye’deki 18 şehir hastanesini işleten müteahhitlere 2025 yılında aktarılan toplam kaynak, 111 milyar 100 milyon 278 bin TL olarak hesaplandı.

2025 yılında sağlık bütçesinden 111,1 milyar TL aktarılan KÖİ Modeli ile inşa ettirilen 18 şehir hastanesinin, 2026 yılında da bütçeyi yutmaya devam ettiği görüldü. Sağlık Bakanlığı, 2026 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan ilk dört ayında şehir hastanelerine yönelik faaliyetler kapsamında 57 milyar 562 milyon 986 bin TL harcadı.

FAHİŞ ÖDEME

KÖİ modeli ile müteahhitlere inşa ettirilen hastaneler için 2026 yılının ilk ayında Sağlık Bakanlığı bütçesinden 22,1 milyar TL’lik kaynak kullanıldı. KÖİ modeli ile inşa ettirilen şehir hastanelerinin bütçeye yükü Nisan ayında ise 22,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

KÖİ kapsamındaki şehir hastaneleri için Ocak-Nisan 2026 döneminde yapılan ödemeler, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 22 milyar 223 milyon 102 bin TL

Şubat: 6 milyar 327 milyon 820 bin TL

Mart: 6 milyar 735 milyon 625 bin TL

Nisan: 22 milyar 276 milyon 439 bin TL

KANSER BÜTÇESİ 12,1 MİLYAR LİRA

Şehir hastaneleri için 57,5 milyar TL’lik kaynak kullanılan Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “Kanserle Mücadele Faaliyetleri” kapsamında kullanılan kaynağın ise 12,1 milyar TL’de kaldığı görüldü. Sağlık Bakanlığı, Ocak-Nisan 2026 döneminde kanserle mücadele kapsamında 12 milyar 173 milyon 289 bin TL’lik harcamaya imza attı.