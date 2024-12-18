Müteahhit gelir vergisini Gökçek’e ödedi

BirGün, CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdiği, “Osman Gökçek’in evini Ankapark’ın müteahhidi yaptı” iddiasının ayrıntılarına ulaştı. Melih Gökçek döneminde giderek büyüyen Korkutata Ailesi’ne ait Binko İnşaat tarafından inşa edilen villadaki lüksü ortaya koyan ayrıntılar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Serkan Korkutata, Gölbaşı İncek’te 6 bin metrekarelik bir arsa üzerine ruhsatlı ve iskanlı bir ev inşa etti. Ancak villanın bulunduğu parseller, yıllar itibarıyla artırılarak 14 bin 347 metrekareye kadar çıkarıldı.

DEĞERİ 600 MİLYON TL

İncek’e inşa edilen hemen her detayı lüksü ve şatafatı ortaya koyan villa, 27 Aralık 2020 tarihinde Osman Gökçek’e devredildi. ABB kaynaklarının, “Yavru saray” olarak nitelendirdiği villanın güncel değerinin 600 milyon TL’ye yakın olduğu savunuldu.

Villanın inşasındaki usulsüz uygulamalar da tespit edildi. Villaya yapılan eğlence salonunun önünü açabilmek için “Dolgu toprağının dökülmesini engellemek” amacıyla projede olmayan perde duvar yapıldığı bildirildi. Öte yandan villadaki bahçe duvarı yüksekliğinin de İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu belirlendi.

KORKUTATA AİLESİ KİMDİR?

Villa detayının ortaya çıkmasının ardından gözler, Korkutata Ailesi’ne Melih Gökçek döneminde belediyeden sağlanan ayrıcalıklara çevrildi. Gökçek döneminde etkisini giderek artıran ve büyüyen aileye sağlanan bazı ayrıcalıklar, şöyle sıralandı:

• 2012-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve ABB iştiraklerinden 52 ihale.

• Toplam 52 ihalenin 35’i istisna, 9’u pazarlık usulü ve yalnızca 8’i açık ihale yöntemli.

• Ailenin 2012-2017 döneminde 10 farklı şirket adıyla belediyeden aldığı ihalelerin bedeli, 228 milyon 941 bin 204 TL. Güncel değeri ise 3 milyar TL.

GÖKSU PARKI

• Göksu Parkı’nın otoparkı, parkta bulunan sinema, 2 tuvalet, 2 mini futbol sahası, 2 basketbol sahası, 2 tenis sahası, plaj voleybol sahası, baby car pisti, go-kart pisti, dağ kızağı, sekiz vagonlu trenin işletmesi.

HARİKALAR DİYARI

• Harikalar Diyarı’ndaki gemi ve kayık yüzdürme alanı, go-kart alanı, büfe, tuvalet, depo, 2 tane açık oturma alanı, masal adası işletmeleri, 3 adet çay bahçesi, 4 adet büfe, 2 adet dükkân ve trenlerin işletmesi.

MOGAN PARKI

• Mogan içindeki raylı tırtıl ve tren, açık alan, zincirli uçan sandalye ve trampolin, açık havuz, akülü araç pisti, go-kart pisti ve 1 adet büfenin işletmesi.

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ÜLKENİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Gökçek’i eleştirerek "Bir bekar adam, 250 metrekare kapalı havuzu neden yapar, 110 metrekare eğlence odasını neden yapar? Babası onu dinazor parkına götürmediği için mi? Bu evin değeri 600 milyon. Ülkede çivi çıktı" dedi.