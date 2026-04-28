Müteahhit yolunu buldu: ‘Kestirmeden’ 15,3 milyar TL

AKP hükümetleri döneminde kamu projeleri, “Müteahhitlere rant aktarma aracına dönüştürüldüğü” gerekçesiyle tepki çekti. Dev kamu ihalelerinin büyük bölümü iktidara yakın şirketlere verilirken bir türlü tamamlanamayan ve maliyeti katlanarak artan projeler nedeniyle şirketlerin kasası doldu taştı.

Kamuoyunda, “Müteahhitlere kaynak transferinin en kestirme yolu” olarak tanımlanan karayolu ihaleleri de AKP hükümetleri döneminde tartışma yarattı. Sayıştay’ın denetim raporlarına, “Rantın ve kayırmanın belgesi” olarak yansıyan denetim bulgularında altı çizilen karayolları ihaleleri ile müteahhitler adeta ihya edildi.

FAHİŞ ÖDEME

Müteahhitlere, karayolu yapımları ile aktarılan kaynağın büyüklüğü, merkezi yönetim bütçesinden, “Müteahhitlik gideri” adı altında yapılan ödemelerin detaylarına yansıdı. Karayolu yapımlarında, “Müteahhitlik gideri” kapsamında yapılan ödemelerin, 2026 yılının henüz ilk çeyreğinde 15 milyar TL’yi aştığı görüldü.

Merkezi yönetim bütçe giderlerine göre, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde 51 milyar 660 milyon 265 bin TL’lik müteahhitlik giderine imza atıldı. Toplam 25 kalemde gerçekleşen 51,6 milyar TL’lik müteahhitlik giderinin yüzde 30’unu, karayolu müteahhitlerine yapılan ödemeler oluşturdu. Verilere göre, 2026 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde karayolu yapımı için müteahhitlere, 15 milyar 330 milyon 50 bin TL ödeme yapıldı.

2025 yılında gerçekleşen müteahhitlik giderleri içinde, “Karayolu yapım gideri” adı altında sınıflandırılan kaynak da hesaplandı. Karayolu yapımları için müteahhitlere 2025 yılının tamamında ödenen paranın, 196 milyar 929 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.