Müteahhitin günlük kirası 24 ASM yapar

Ekonomi Servisi

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) başlattığı “Vergide Adalet” eylemleri 26'ncı haftasında devam etti. Ankara Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi önündeki eylemde basın açıklamasını SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer okudu.

Açıklamada, AKP iktidarının uyguladığı ekonomik program yüzünden gerçek vergi rekortmenlerinin ücretli çalışanlar olduğu belirtildi. Taşer, açıklamada "Sağlık çalışanları ve ücretli kesim, yüksek vergi kesintileri yüzünden yılın ilk ayında alınan ücreti bile alamaz olduk. Sürekli fiyatları artan mal ve hizmetlerin gerisinde kalan ücretlerin çalışanları nasıl yoksullaştırdığını yaşıyoruz. Zaten her gün kamuoyuna açıklanan yüksek karlı şirketlerin beyan ettikleri vergi borçlarının bile ertelendiğini, muafiyetler sağlandığını, affedildiğini öğreniyoruz. Ayda yaklaşık 20 bin TL alan ücretliden yüzde 27, 50 bin TL alan ücretliden brüt gelirinin yüzde 35’i oranında, eline geçen miktardan yüzde 51 vergiyi kaynağından kesen hükümetin ücretliler aleyhine politik tercihte bulunduğu açıktır. Talebimiz yüzde 15 ve vergide adalet sağlanması" dedi.

Ankara genelinde toplam 460 aile hekimliği hizmet binası bulunduğunun altı çizilen açıklamada, "Türkiye genelindeki tüm şehir hastanelerinin müteahhitlerine ödenen 1 saatlik kira ile 1 ASM’nin yapımı mümkün olacaktı. Kamusal sağlık hizmeti niteliği bulunan hekimliğe işletme gözüyle yaklaşılmasına son verilmelidir" denildi.