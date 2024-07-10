Müteahhitlerden iyimser tahminler

Ekonomi Servisi

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Sektörel Beklenti Anketi'nin ikinci çeyrek anketini açıkladı.

Markalı konut üreticisi firmaların tepe yöneticilerinin beklentilerine yer verilen ankete göre, Konutder üyelerinin tamamı kredi faiz oranlarının gelecek 6 ayda artmayacağını öngördü. Buna göre üyelerin üçte biri faizlerin gerilemesini, üçte ikisi ise aynı kalmasını, buna paralel olarak kredili konut satışlarının ise artması tahmin edildi.

Ankete göre, Konutder üyelerinin yarısı konut fiyatlarının aynı kalacağını öngörürken; fiyatların artacağını düşününlerin sayısında da önceki ankete göre düşüş gözlendi. Buna göre, fiyatların artacağını düşünen üye sayısı yüzde 63,6’dan yüzde 36,4’e inerken, fiyatların ineceği yönde görüş verenlerin oranı yüzde 13,6’da kaldı. Önceki dönemlerde üyelerin tamamı konut maliyetlerinin artacağı konusunda hemfikirken, bu dönem maliyet artış beklentisi de azaldı. Üyelerin yüzde 22,7’si gelecek 6 ayda konut maliyetlerindeki artışın duracağı ve aynı kalacağı görüşünde.