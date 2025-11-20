Müteahhitlere 113 milyar TL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe verileri, Kamu Özel İşbirliği Projeleri’nin kamu bütçesinde açtığı karadeliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba’nın tepkisiyle başladı. Türkiye’deki milyonlarca yurttaşın kişisel verilerin çaldırıldığının altını çizen Ağbaba, “Bakan Uraloğlu da milyonlarca kişinin kişisel verilerinin çalındığını itiraf ediyor. Şu an internette veriler, 200 TL’den satılıyor. BTK, insanların kişisel verilerine sahip çıkamadı” dedi. Ağbaba, “Köprüler satılacak” iddiasını da komisyonun gündemine getirerek, “Devletin elindeki köprülerden 40 TL’ye geçilirken KÖİ Modeli ile inşa ettirilen köprülerden 700 TL’ye geçiliyor. Devletin köprüleri babanızın malı mı da satacaksınız?” diye sordu.

KÖİ KARADELİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri, KÖİ Projeleri’nin bütçede yarattığı tahribatı da bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Cahit Turhan’ın, “Garanti ödemelerinin yapıldığı kalem” olarak açıkladığı, "Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler" kalemi yıllar itibarıyla şöyle:

2020: 1 milyar 778 milyon 781 bin TL

2021: 2 milyar 2 milyon 440 bin TL

2022: 4 milyar 42 milyon 732 bin TL

2023: 6 milyar 295 milyon 837 bin TL

2024: 9 milyar 259 milyon 737 bin TL

2025 (Ocak-Haziran): 2 milyar 136 milyon 102 bin TL

KESENİN AĞZI AÇIK

Bakanlığın 2026 yılı bütçesinde de Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler kalemi için ayrılan kaynak büyük bir yer tuttu. Bakanlığın, garanti ödemelerinin yapıldığı kalem için 2026 ve 2027 yıllarında kullanmayı öngördüğü kaynak sırasıyla 11 milyar 713 milyon 609 bin TL ve 12 milyar 440 milyon 82 bin TL olarak gerçekleşti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı bütçesi de ele alındı. Muhalefetin, “KÖİ salgını” olarak nitelendirdiği KÖİ Projelerinin bütçeye yükü, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçe verilerine de yansıdı. TBMM'ye sunulan KGM’nin 2026 yılı bütçe teklifine göre, garanti ödemelerinin yapıldığı, “Hane Halkına Yapılan Transferler” kalemi için 2026 yılına 101 milyar 302 milyon TL para ayrıldı. Gerçekleşmeyen garantiler nedeniyle müteahhitlere ödenen paranın yer aldığı Hane Halkına Yapılan Transferler kalemi için 2027 ve 2028 yıllarında ise sırasıyla 125 milyar TL ve 150 milyar TL kaynak öngörüldü.

Böylelikle sadece 2016 yılı için iki kurumun bütçesinden ayrılan kaynak 113 milyar TL olarak belirlendi.